METEO ITALIA – Torna la NEVE in montagna? Ipotesi di MALTEMPO tardo-autunnale, ecco QUANDO

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia ancora una vasta e robusta saccatura depressionaria che sta dominando da giorni sull’Europa orientale. Ad ovest un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana si erge passando trasversalmente tra Gran Bretagna e Scandinavia. La giornata risulterà prevalentemente stabile, con qualche pioggia solo sulle regioni dell’estremo sud. Dalla giornata di domani si attiverà un profondo flusso umido che porterà un importante peggioramento nel weekend. Entriamo nel dettaglio.

Flusso umido in attivazione tra domani e sabato

Meteo weekend – Peggioramento in avvicinamento nel fine settimana: tra sabato e domenica la situazione sinottica si evolverà con l’affondo di una nuova saccatura sull’Europa occidentale; la goccia fredda attiverà le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Già nelle prime ore di sabato 24 settembre avremo precipitazioni sparse su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. I fenomeni tra pomeriggio e sera investiranno anche le regioni Tirreniche centrali e nella notte il resto del settentrione. Questa evoluzione potrebbe portare un possente peggioramento tra domenica e lunedì, con acquazzoni e nubifragi specie sui settori Tirrenici.

Allerta maltempo da nella seconda parte del weekend

Meteo domenica – Un forte peggioramento potrebbe dunque instradarsi sulla nostra Penisola per la giornata di domenica 25 settembre, con piogge e forti temporali che insisteranno soprattutto lungo il medio-alto versante tirrenico con possibili nubifragi. Il maltempo comunque interesserà anche il versante adriatico e porterà un calo delle temperature in alcuni casi sensibile, specie nei valori massimi e specie nelle aree coinvolte effettivamente dalla spiccata instabilità. Nella giornata di lunedì lo stesso potrebbe interessare le regioni meridionali: al momento i modelli vedono un massiccio coinvolgimento di Campania, Molise, Calabria e Puglia. Trattandosi di fenomeni molto intensi, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo e a consultare i bollettini emessi dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Vediamo infine la tendenza meteo per la prossima settimana.

Ipotesi neve per la prossima settimana? Ecco i dettagli

Tendenza medio-lungo termine – L’affondo della saccatura sulla penisola Iberica potrebbe determinare l’arrivo di aria più fresca al seguito: secondo il modello ECMWF nel medio termine si potrebbe attivare un vero e proprio corridoio di aria Polare che andrebbe a raggiungere l’Italia nella metà della prossima settimana. Questo affondo potrebbe determinare la formazione di un minimo di bassa pressione sul bacino Mediterraneo con piogge, temporali e neve in montagna. Tale dinamica tuttavia dovrà essere confermata successivamente, con i prossimi aggiornamenti meteo.

