Meteo – Italia torna nella morsa dell’Anticiclone: nuovo stop all’Autunno con generale stabilità, i dettagli

Maltempo in spostamento verso est

Nella giornata odierna risulta piuttosto evidente lo spostamento del fronte di maltempo verso est, allontanandosi dalla nostra Penisola e favorendo un miglioramento delle condizioni meteo indotto anche da una nuova iniziale spinta dell’Anticiclone verso il nostro Paese e il Mediterraneo centrale più in generale. Gli ultimi rovesci hanno interessato tra la notte e la mattina l’Abruzzo e alcune zone del sud, mentre dal pomeriggio la stabilità torna a farla da padrona fatto salvo isolate eccezioni.

Prossime ore ulteriore miglioramento

Tuttavia, al netto di quanto detto fin qui nel corrente editoriale, va detto che nelle prossime ore le condizioni meteo andranno ulteriormente migliorando proprio grazie all’espansione dell’Anticiclone verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Pertanto, anche le isolate eccezioni di maltempo che caratterizzano questo pomeriggio verranno meno lasciando spazio a condizioni atmosferiche di generale stabilità, accompagnate da un clima che tuttavia rimarrà piuttosto fresco grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Anticiclone recupera il controllo dell’Italia ad inizio settimana

Dopo una parentesi di maltempo durata non più di qualche giorno l’Alta pressione è pertanto pronta a recuperare il controllo del Mediterraneo centrale e della nostra Penisola e, a partire dalla giornata di domani lunedì 7 novembre, avvolgerà l’intero territorio nazionale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò riporterà condizioni meteo generalmente stabili e asciutte, con temperature in lieve ripresa sull’Italia, in particolare nei valori massimi. Ma fino a quando?

Bel tempo torna protagonista, ma qualche novità potrebbe raggiungere l’Italia già a metà settimana

Bel tempo accompagnerà il ritorno della generale stabilità sull’Italia a partire dalla giornata di lunedì 7 novembre con maggiori addensamenti (improduttivi) solo sull’alto versante tirrenico e con l’Autunno che subisce pertanto un nuovo stop. Tuttavia, questa volta sembra essere piuttosto breve, in quanto già da metà settimana qualche novità di maltempo sembra raggiungere il nostro Paese, con nuovo calo delle temperature, sulla cui tendenza approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

