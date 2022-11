Previsioni meteo domani 6 novembre: tempo stabile in Italia con ampie schiarite, salvo residue piogge al Sud

Situazione sinottica europea

Vortice depressionario in movimento verso la Grecia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa porta residue piogge sull’Italia. Promontorio anticiclonico che rimonta verso l’Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Profonda struttura depressionaria in Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 975 hPa a sud dell’Islanda. Campo di alta pressione anche sulla Russia e l’Europa orientale con valori massimi intorno a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime stabili in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino residue piogge in Abruzzo, innocui addensamenti sulle Marche e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Molise, Puglia e coste tirreniche di Calabria e Sicilia; variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno su Sardegna e Sicilia centro-meridionale. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia meridionale e Sicilia settentrionale, ampie schiarite altrove altrove. In serata residue piogge sulla Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

