METEO – ITALIA torna presto nel mirino dell’ANTICICLONE, con BEL TEMPO ma clima non così MITE: i dettagli

Instabilità caratterizza alcuni settori d’Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo sta avvolgendo la nostra Penisola già dalla giornata di ieri a causa della lenta traslazione di una goccia fredda di stampo nordatlantico dal Mediterraneo occidentale verso la nostra direzione. Il maltempo si è manifestato attraverso l’arrivo principalmente di piogge che hanno interessato le Isole Maggiori e le regioni meridionali, di sponda soprattutto jonica e tirrenica, con rovesci che appaiono mediamente deboli o moderati.

Neve in arrivo in Sicilia

Nel corso delle prossime ore la perturbazione non esautorerà i suoi effetti che anzi si rimarcheranno in particolare sulle Isole Maggiori, dove è atteso il grosso del maltempo. Questo infatti interesserà soprattutto le zone joniche della Sicilia e quelle tirreniche della Sardegna, dove peraltro i fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi. Non solo, ma l’instabilità questa volta porterebbe anche qualche fiocco di neve sulla Trinacria (scopri a partire da quale quota).

Maltempo anche domani e residuale ad inizio settimana, poi torna l’Anticiclone

La perturbazione continuerà a provocare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola anche nella giornata di domani domenica 20 marzo, tanto che la Protezione Civile è stata costretta ad emettere una nuova allerta meteo, con rovesci residuali attesi anche in quella di lunedì 21. A seguire tuttavia, l’Alta pressione di stampo africano sembra voler nuovamente espandersi e farlo in direzione dello stivale: si prospetta un miglioramento delle condizioni meteo, ma con clima che si manterrà relativamente fresco, soprattutto se relazionato al periodo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

