METEO – Il MALTEMPO non molla l’ITALIA e la Protezione Civile emana una nuova ALLERTA: ecco dove

Serata di maltempo con pioggia e neve

Un marzo particolarmente dinamico fin qui ha interessato la nostra Penisola, con frequenti scambi meridiani e l’afflusso di correnti spesso fredde, ma non sempre perturbate. A partire dalla giornata di ieri tuttavia un peggioramento sta colpendo lo stivale, con piogge e acquazzoni che hanno interessato soprattutto le Isole Maggiori e parte del meridione. E’ sulle prime che il maltempo insisterà in serata, con piogge, ma anche qualche nevicata (scopri a partire da quale quota e dove).

Domani insistono piogge e nevicate

La perturbazione continuerà a portare i suoi effetti sull’Italia anche nella giornata di domani domenica 20 marzo, con rovesci che interesseranno principalmente i settori jonici del Paese e quelli tirrenici della Sardegna (in esaurimento dal pomeriggio) e successivamente anche Abruzzo e Molise. La quota neve sarà ovunque compresa tra i 600 e gli 800 metri. Qualche isolato e debole rovescio potrebbe colpire anche le zone interne della Campania e del basso Lazio, mentre il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, Molise e tutte le regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sui settori orientali della Sardegna centro-meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile diminuzione nei valori minimi al Centro-Sud e sulla Lombardia. Venti: inizialmente forti orientali con locali raffiche di burrasca sulla Sicilia meridionale e orientale e settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, tutti in attenuazione nel corso della giornata. Mari: inizialmente molto agitati lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna; molto mossi il Tirreno centro-meridionale, il Mar Ligure settore di Ponente, localmente l’Adriatico meridionale e lo Ionio, fino ad agitato quest’ultimo. Tutti con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.