METEO – ITALIA tra ANTICICLONE ed infiltrazioni fredde, la situazione e l’evoluzione

Meteo Italia: situazione attuale

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo attuali vedono l’Italia sostanzialmente in un contesto stabile, grazie ad un campo barico compreso tra i 1026 hPa delle regioni meridionali ed i 1032 hPa di quelle settentrionali. L’immagine satellitare mostra infatti il nostro Paese interessato da ampie schiarite sulle regioni centro-meridionali, Sardegna ed Arco Alpino. Nubi basse sono invece addossate tra media-alta Toscana e Liguria di Levante, mentre una circolazione fredda è alla base delle nubi in transito su Salento e Sicilia, ma senza fenomeni. Tornano le nebbie in Pianura Padana, attualmente insistenti lungo il corso del Po, andando da Pavia sino alla foce. Le temperature sono mediamente comprese tra i +5/+8°C del nord Italia, con valori nelle aree interessate dalle nebbie di non oltre i +2°C, mentre punte di +14°C in Liguria; al centro abbiamo valori di +6/+10°C, mentre al sud e Sicilia tra i +8 ed i +13°C con punte di +14°C in Sardegna.

Tendenza meteo prossime ore: atteso un fronte freddo al sud e medio Adriatico

Meteo – L’Italia si ritrova sul bordo orientale dell’alta pressione, quindi con correnti fredde che dai Balcani riescono a transitare sul nostro Paese. Un impulso instabile è atteso tra la prossima notte e la giornata di domani al sud, Sicilia ed Abruzzo, portando un aumento della nuvolosità e fenomeni nevosi a bassa quota. Sul resto del Paese insisteranno condizioni meteo stabili con ampio soleggiamento, salvo nebbie e nubi basse in accentuazione sulla Pianura Padana. Le temperature si manterranno dal sapore invernale, con tendenza all’ulteriore generale flessione.

Venti in rinforzo da nord-est, raffiche oltre i 50 km/h al sud

Meteo – Il passaggio dell’impulso instabile sulle regioni meridionali, determinerà un momentaneo lieve calo barico. La ventilazione quindi subirà un’accentuazione dalla prossima notte, specie al centro-sud. Venti da nord-nordest potranno superare i 60 km/h su Salento, Calabria ionica e crinali appenninici centro-meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. Ventilazione sostenuta anche sul resto del centro-sud, con raffiche attese attorno ai 50 km/h, fatta eccezione per il medio-basso Lazio dove la ventilazione si manterrà più debole.