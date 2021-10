METEO ITALIA – Transita una PERTURBAZIONE con PIOGGE già abbondanti; tutti i dettagli e l’evoluzione

Meteo Italia, ottobre termina con la pioggia

Meteo Italia – Buon pomeriggio a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di ottobre va concludendosi con il tempo in peggioramento su parte dell’Italia. L’alta pressione mostra infatti i primi sintomi di cedimento in quota, favorendo l’ingresso di un primo sistema nuvoloso oceanico. La perturbazione sta interessando in particolare i settori occidentali italiani, ma darà il via ad una lunga fase autunnale su tutto il Paese.

Meteo in atto sull’Italia, piogge intense sulla Sardegna

Meteo – Il fronte perturbato sta interessando in particolare la Sardegna in questo avvio di giornata. Come mostra l’ultimo scatto del meteosat, l’Isola è interessata da una copertura nuvolosa compatta responsabile di precipitazioni diffuse. Gli accumuli raggiungono localmente i 50-60 mm dalla mezzanotte, specie nell’iglesiente, ma destinati ad aumentare ulteriormente nella seconda parte della giornata. Piogge deboli sono in atto anche sulla Liguria e Piemonte orientale, mentre sul resto d’Italia il tempo è asciutto con qualche schiarite sull’Appennino tosco-emiliano, Abruzzo e coste del Triveneto. Vediamo l’evoluzione meteo per le prossime ore!

Piogge in arrivo su Sicilia e localmente settori tirrenici

Meteo – Nella seconda parte della giornata la perturbazione scivolerà verso sudest, raggiungendo i restanti settori occidentali italiani. Le piogge transiteranno sulla Sicilia dal pomeriggio, risultando localmente di moderata intensità sui settori occidentali. Qualche goccia di pioggia potrà raggiungere anche i settori occidentali di Lazio e Toscana, mentre locali acquazzoni potranno prendere forma tra Calabria, Campania e Cilento. Nubi sparse sul resto del Paese, con tendenza al peggioramento nottetempo al nordovest, per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, responsabile del maltempo atteso per Ognissanti.