METEO ITALIA – ultimi TEMPORALI e miglioramento atteso nel WEEKEND, possibile nuovo rialzo termico a seguire

Ultimi temporali e tempo in graduale miglioramento in Italia

Giornata di ieri che, come anticipato nei giorni scorsi, ha visto un intenso peggioramento meteo interessare diverse zone d’Italia. Non sono mancati acquazzoni e temporali localmente anche a carattere di nubifragio e persino una tromba marina e un tornado. Nelle prossime ore ancora fenomeni anche temporaleschi su Lombardia, Triveneto, Emilia Romana e localmente tra Lazio, Abruzzo, Campania e Molise. Miglioramento meteo nel weekend con calo termico anche al Sud.

Residue precipitazione nel weekend e calo termico per tutta la Penisola

Circolazione depressionaria in spostamento verso l’Europa orientale nel corso del secondo weekend di settembre. Questa muoverà ancora correnti umide occidentali sull’Italia che porteranno condizioni meteo localmente instabili specie al Centro-Nord nella giornata di Sabato. Tempo generalmente più asciutto invece per Domenica. Per quanto riguarda le temperature avremo un calo termico che raggiungerà anche il Sud Italia portando clima più gradevole con valori in linea con le medie su tutta la Penisola.

Prossima settimana ondata ci caldo confermata specie per il Centro-Sud

All’inizio della prossima settimana principali modelli che mostrano una saccatura depressionaria affondare ancora una volta ad ovest della Penisola Iberica. Condizioni meteo che si faranno di nuovo estive sull’Europa occidentale con temperature sopra media anche di 10-12 gradi sulla Francia. Bolla calda che nei giorni seguenti si sposterà anche sul Mediterraneo centrale portando anche qui valori di temperatura ben al di sopra delle medie specie al Centro-Sud. Correnti umide dovrebbero però portare un nuovo peggioramento meteo a seguire a partire dal Nord.

Tendenza meteo: possibile nuovo peggioramento dopo il caldo africano

Ipotesi caldo africano per la prossima settimana che ormai sembra trovare sempre più conferme. Condizioni meteo stabili che per buona parte della settimana interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. Sul finire della settimana però la saccatura depressionaria potrebbe avanzare verso est. Peggioramento meteo che potrebbe dunque interessare le regioni del Nord Italia sul finire della prossima settimana con piogge e temporali anche intensi, fenomeni poi in arrivo entro il weekend anche al Centro, più a riparo il Sud ma parliamo al momento solo di una tendenza meteo.

