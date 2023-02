Meteo Italia – vasto e robusto anticiclone in rimonta sull’Europa, ecco fino a quando potrebbe durare

Seconda decade di febbraio con cambio di passo, torna l’alta pressione sul vecchio continente

Si chiude oggi questa prima decade di febbraio caratterizzata da un’ondata di freddo che ha interessato l’Italia portando temperature al di sotto delle medie e condizioni meteo instabili o perturbate. Residuo maltempo nelle prossime ore all’estremo Sud, specie su Calabria e Sicilia. Alta pressione che nel corso del weekend proteggerà buona parte dell’Europa centro-occidentale portando condizioni meteo stabili anche in Italia, vediamo però quanto potrebbe durare.

Maltempo con temporali, nubifragi e neve: ecco dove ancora potranno insistere nelle prossime ore

Situazione sinottica che vede un piccolo vortice di bassa pressione poco a sud della Sicilia. Questo porterà nelle prossime ore ancora condizioni meteo perturbate sull’Italia, in particolare sui settori orientali dove non mancheranno temporali e nubifragi. Neve che sui rilievi cade abbondante dalla giornata di ieri con accumuli localmente superiori al metro poco sopra i 1000 metri. Residue precipitazioni anche su Calabria e Basilicata ma in miglioramento già nel corso della mattinata.

Anticiclone in rimonta nel weekend e temperature in aumento sull’Italia

Un robusto campo di alta pressione si espande in questa ore tra Atlantico ed Europa occidentale. Nel corso del secondo weekend di febbraio interesserà anche i settori centrali del continente portando condizioni meteo stabili anche in Italia. Temperature in aumento a partire dal Centro-Nord dove tra Sabato e Domenica saranno anche di 2-4 gradi al di sopra delle medie. Ancora un po’ di freddo al Sud a causa del transito di una nuova piccola goccia fredda.

Tendenza meteo: anticiclone duraturo e inverno che potrebbe lasciarsi morire così

Mese di febbraio che ha visto temperature sotto media nella sua prima decade ma ben poche precipitazioni su molte regioni, praticamente nulle al Nord e sui settori centrali tirrenici. Tendenza meteo tracciata dai principali modelli che vede tra alti e bassi l’alta pressione dominare per buona parte della seconda decade di febbraio. Ci ritroveremo così a guardare con attenzione all’ultima decade del mese per vedere se l’inverno avrà ancora qualcosa da dire o terminerà senza particolari scossoni.

