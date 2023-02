Meteo – Nubifragi e forte maltempo flagellano la Sicilia e causa danni, disagi e black-out: Vigili del Fuoco in azione

Maltempo al sud e Abruzzo, più stabile al nord e rimanenti aree del centro

Da giorni si assiste a condizioni di maltempo che riguardano soprattutto le aree più meridionali del Paese e, in minima parte, anche l’Abruzzo, con fiocchi che talvolta hanno fatto la loro apparizione fino in pianura. Anche nella giornata odierna va riproducendosi sostanzialmente il medesimo quadro meteorologico, accompagnato da clima pienamente invernale a causa dell’afflusso di correnti più fredde di natura artica che vanno ad alimentare la perturbazione sita poco a nord delle coste nordafricane.

Prossime ore ancora forte maltempo e nevicate a bassa quota

L’avvicinamento della suddetta perturbazione verso il sud Italia nelle prossime ore determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo su alcuni settori del Paese (scopri quali) con nubifragi e nevicate a quote anche piuttosto basse in arrivo e con fiocchi finanche a quote prossime a quelle di pianura in Abruzzo. Spiccata instabilità è attesa in particolare in Sicilia, che già fa i conti con i primi danni e disagi, come vedremo nel presente editoriale.

Violento maltempo flagella la Sicilia, danni, disagi e black-out

Gli effetti di una profonda perturbazione sita, come scritto in precedenza, poco a nord delle coste nordafricane ha portato già nelle scorse ore violento maltempo sulla nostra Penisola e in particolare in Sicilia, dove non a caso la Protezione Civile aveva peraltro diramato un’allerta meteo rossa per oggi. Nella regione infatti si registrano già diversi danni, disagi, ma anche interruzione della rete elettrica. I Vigili del Fuoco sono in azione per mantenere la situazione sotto controllo ed effettuare gli eventuali interventi di soccorso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Persone tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, maltempo proseguirà ed intensificherà nelle prossime ore

Stando a quanto si apprende dal sito “blogsicilia.it” le condizioni di violento maltempo che nelle scorse ore si sono abbattute in Sicilia avrebbero già richiesto diversi interventi dei Vigili del Fuoco, per rimuovere alcuni alberi pericolanti, ma anche per trarre in salvo un paio di persone. Sull’Autostrada Catania-Messina i pompieri si sarebbero mobilitati a seguito di un tamponamento che ha mandato fuori strada un automobile. Nelle prossime ore il tempo risulterà in ulteriore peggioramento con l’arrivo di nubifragi possibili soprattutto sulle aree più meridionali della regione.

