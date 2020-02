METEO ITALIA – Veloce MALTEMPO e NEVE in arrivo, poi nuove ALTALENE TERMICHE in vista

METEO ITALIA – Le previsioni per oggi e la tendenza per i giorni a seguire, nuove altalene termiche in vista e neve in arrivo nelle prossime ore. Tutti i dettagli

PREVISIONI METEO – Dopo un altro periodo in compagnia dell’anticiclone, sulla nostra Penisola tornano ad affacciarsi maltempo e neve seppur in una finestra di tempo piuttosto rapida. A partire da questa sera e nelle successive 12/24 ore, un fronte freddo piuttosto esteso è atteso transitare da Nord a Sud, coinvolgendo soprattutto i settori adriatici e le regioni settentrionali. Più ai margini resteranno invece le Isole maggiori e la bassa Calabria, dove tenderà a resistere maggiormente il campo di alta pressione in temporanea ritirata in vista dell’ingresso della debole ondulazione atlantica.

Neve fino a quote medio basse oggi, vediamo le aree a maggior rischio

Condizioni meteo in peggioramento quindi, arrivano maltempo e neve al Nord Italia: nelle ore pomeridiane le prime precipitazioni tenderanno ad affacciarsi su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta con neve oltre gli 800-900 metri. Nel corso della serata con l’estensione del maltempo ai rimanenti settori delle regioni settentrionali, i fiocchi si spingeranno sempre più in basso con occasionali spruzzate di neve fin verso i 600-700 metri su Triveneto e Alpi centrali.

Possibilità di locali nubifragi oggi e attività temporalesca a tratti intensa

Attenzione anche al maltempo, con piogge a tratti molto intense attese a confine tra Toscana e Levante Ligure. Particolarmente interessate potrebbero essere le città di Lucca e La Spezia, dove in 12 ore sono attesi accumuli pluviometrici nell’ordine dei 70-100 millimetri. Qualche temporale tenderà inoltre ad affacciarsi oggi anche sulle zone interne della Toscana, in Romagna, Umbria e Marche e sarà accompagnato da raffiche di vento localmente forti.