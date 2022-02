METEO ITALIA – Weekend a tratti PERTURBATO, ma non per tutti. Ecco le PREVISIONI

Meteo domenica – La giornata di domani sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa ma senza particolari fenomeni attesi: nel corso delle ore diurne avremo solo qualche apertura sui settori Alpini, mentre altrove i cieli risulteranno coperti. Non molte variazioni al pomeriggio con solo qualche sprazzo di sereno sulla Sardegna. Atteso un nuovo peggioramento tra sera e notte, quando torneranno le precipitaziojni sul golfo Ligure, sui versanti del basso Tirreno e sulle Alpi di confine della Valle d’Aosta e del Friuli. Vediamo a seguire come potrebbe avviarsi la prossima settimana.

Maltempo invernale grazie ad una nuova saccatura polare

Tendenza meteo – Confermato ormai l’affondo polare tra lunedì e martedì: i principali modelli matematici ipotizzano l’arrivo di una saccatura d’aria fredda di matrice polare in discesa verso l’Italia. Questa colpirà in maniera più consistente i paesi dei Balcani, prendendo marginalmente il nostro territorio. Atteso dunque un peggioramento che potrebbe riportare freddo diffuso e nevicate specialmente in Appennino e sulle regioni del medio-basso Adriatico, con temperature in media o al di sotto di essa. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.