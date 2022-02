METEO ITALIA – Weekend complessivamente STABILE, ma il PEGGIORAMENTO è dietro l’angolo

Situazione meteo attuale

Buongiorno amici e buon inizio di weekend a tutti! La situazione meteo attuale vede la presenza di nuvolosità estesa su tutto il territorio nazionale; si riscontrano nubi compatte specie sulla Pianura Padana dove non sono da escludersi pioviggini. Questo a causa della disposizione dell’anticiclone delle Azzorre lungo i paralleli, con infiltrazioni umide in quota. Per questo saranno possibili specialmente nubi basse lungo la Pianura Padana ed in generale sulle regioni del nord, mentre altrove prevarrà la stabilità atmosferica. Qualche pioggia specie tra pomeriggio e sera, e nevicate specie sui rilievi di confine a quote di montagna per la giornata di domani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per oggi, sabato 5 febbraio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi in Pianura Padana con isolate piogge di debole intensità sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia sui settori meridionali del Friuli, asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite e cieli sereni sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa ancora in Pianura Padana. Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli piogge su coste del Lazio e sulle Marche. Al pomeriggio deboli piogge su Marche e Abruzzo e neve in Appennino a quote medie, variabilità asciutta altrove. In serata In serata ancora precipitazioni tra Marche e Abruzzo con neve sui rilievi oltre i 1600-1700 metri, asciutto altrove con ampie schiarite tra Toscana e Umbria. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli piogge sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievio. In serata piogge su regioni adriatiche e Calabria, con neve in Molise oltre i 1700 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi. PER ULTERIORI DETTAGLI VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE PREVISIONI METEO.

Meteo domani, domenica 6 febbraio

Meteo domenica – La giornata di domenica sarà caratterizzata ancora una volta da nubi basse lungo la Pianura Padana ed ampi spazi di sereno al mattino su Toscana, Umbria e Lazio; altrove avremo nuvolosità irregolare. Invariate le condizioni meteo al pomeriggio che vedranno qualche fenomeno specie sulle regioni del nord-est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto alcune nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1300-1500 metri tra Piemonte e Lombardia e fin sui 900-1200 metri tra Trentino e Friuli. Questa fase anticiperà il peggioramento meteo in arrivo nella giornata di lunedì.

