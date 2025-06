Meteo Italia – Weekend e prossima settimana con alta pressione dominante, tempo stabile e clima rovente

Anticiclone dominante sul Mediterraneo, ma un fronte instabile lambisce le Alpi

Buongiorno e buon sabato cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa orientale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa, mentre una saccatura depressionaria è in movimento sull’Europa centro-occidentale lambendo l’arco alpino con correnti umide e instabili. Condizioni meteo dunque prevalentemente stabili in Italia con cieli per lo più soleggiati specie al Centro-Sud. Piogge e temporali interesseranno invece le Alpi con locali fenomeni in sconfinamento sui settori adiacenti. Qualche fenomeno sui settori alpini anche nella giornata di domani.

Weekend rovente al Sud con punte di 40°C

Configurazione barica con l’alta pressione distesa tra Mediterraneo ed Europa orientale che porta alla risalita da aria molto calda di estrazione verso il Mediterraneo centrale e che interesserà soprattutto le Isole Maggiori e le regioni meridionali. Temperature dunque in aumento su queste regioni con massime che potranno spingersi oltre i +35°C e non sono escluse punte di +40°C specie sul Tavoliere delle Puglie, settori di confine tra Puglia e Basilicata e sulla Sicilia orientale, specie i settori appena a sud dell’Etna. Temperature oltre i 30°C anche sulle regioni del medio versante tirrenico e localmente sulla Pianura Padana specie in Romagna.

Nuova spinta dell’anticiclone africano la prossima settimana

Principali modelli che all’inizio della seconda settimana di giugno mostrano l’anticiclone africano in rinforzo sull’Europa occidentale con trasporto di aria più calda verso Penisola Iberica e Francia. Prima parte della settimana che dovrebbe vedere condizioni meteo per lo più stabili in Italia con riduzione anche dei temporali pomeridiani sulle Alpi. Temperature inizialmente vicine alle medie del periodo. Nella seconda parte della settimana invece promontorio africano in movimento verso l’Europa centrale ed avvezione calda anche sull’Italia specie sul Centro-Nord con anomalie termiche positive anche di 5-7 gradi. Attese massime fin verso i +35°C sia sulla Pianura Padana che sulle regioni centrali con possibili punte anche superiori sulle vallate interne del medio versante tirrenico.

Tendenza meteo: giugno inizia con aria calda a più riprese sul Mediterraneo

Ultimi aggiornamenti dei modelli che sembrano piuttosto concordi sull’evoluzione meteo di questa prima metà di giugno. Estate avanti tutta, specialmente al Centro-Sud, con l’anticiclone africano che a più riprese si espanderà verso il Mediterraneo portando non solo condizioni meteo asciutte ma anche temperature piuttosto elevate e superiori alle medie del periodo. Non mancheranno invece infiltrazioni fresche e temporalesche per il Nord.

