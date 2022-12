Meteo – L’Alta pressione continua a dominare il tempo d’Italia, con generale stabilità fatto salvo qualche blanda eccezione

Tempo generalmente stabile e asciutto

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore visibilmente stabili e asciutte, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi per effetto di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana che già da diversi giorni si sta elevando verso il Mediterraneo centrale, avendo caratterizzato anche le festività natalizie. Tale situazione continua a portare temperature peraltro oltre la media del periodo pressoché ovunque.

Qualche eccezione di maltempo solo sull’alto versante tirrenico

Qualche eccezione di maltempo si è comunque registrata nella giornata odierna sulla nostra Penisola, con piovaschi localizzati che hanno interessato i settori dell’alto versante tirrenico, in particolare quelli al confine tra Toscana e Liguria. I fenomeni, come intuibile, sono rimasti comunque prevalentemente deboli e anche piuttosto rapidi, dovuti all’afflusso di correnti più umide alle quote medie. Le temperature in ogni caso e anche in queste aree si attestano su valori oltre la media di riferimento.

Prossime ore qualche piovasco anche in Romagna

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno ancora in prevalenza stabili stando anche a quanto confermano le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Tuttavia qualche ulteriore e isolata eccezione di maltempo costituita sempre perlopiù da piovaschi, si potrebbe registrare nelle prossime ore, in particolare sulla Romagna, con accumuli sempre generalmente deboli e al limite della rilevanza.

Tempo stabile altrove, migliora subito in Romagna

Passerà qualche ora e già nella seconda parte della serata un miglioramento potrebbe interessare la Romagna, dove si registrerà pertanto la cessazione dei fenomeni, mentre qualche isolata eccezione di maltempo potrebbe coinvolgere ancora l’alta Toscana, in maniera comunque debole. Le condizioni meteo altrove si manterranno più stabili e asciutte grazie agli effetti portati al suolo dal suddetto campo di Alta pressione.

