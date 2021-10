METEO – L’ANTICICLONE sembra poter rilanciare la RIVALSA ad OTTOBRE, ecco quando

Piogge e temporali ancora in azione in Italia

Ormai è un eufemismo dire che siamo alle prese con l’ennesima giornata di maltempo sulla nostra Penisola. L’Anticiclone è ormai assente praticamente da una settimana, con frequenti piogge e temporali che di tanto in tanto hanno interessato i diversi settori del Paese. In tutto questo, anche le temperature sono scese piuttosto sensibilmente, con il ritorno della neve sulle cime alpine, ma anche su quelle più alte dell’Appennino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Goccia fredda all’attacco dell’Italia

La discesa delle temperature è stata favorita in particolare dal passaggio di due gocce fredde, la prima transitata qualche giorno fa e che ha portato disagi particolarmente importanti soprattutto nelle Marche, la seconda è tutt’ora in azione e, da ieri, ha rinnovato le condizioni di maltempo sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico. In mattinata nevicate hanno imperversato l’Appennino abruzzese a partire dai 1.700/1.800 metri e altre ancora arriveranno nelle prossime ore a quote molto simili nelle zone confinanti tra l’Abruzzo, il Molise e il Lazio.

Sul lungo termine ipotesi ritorno dell’Anticiclone

Si prospetta, quella ormai subentrante, una settimana piuttosto perturbata sulla nostra Penisola, ma anche decisamente fresca, con temperature che spesso si presenteranno inferiori alla media del periodo. Tuttavia, verso il weekend e l’inizio della settimana ancora successiva, i principali centri di calcolo sembrano strizzare l’occhio ad un’espansione dell’Anticiclone azzorriano fin sul Mediterraneo centrale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

