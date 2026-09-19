Meteo – L’Autunno frena per inizio settimana, ma i temporali non mancheranno: ecco dove

Tempo perturbato al centro-sud. Miglioramento in avanzamento al nord
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano divise in due tra un miglioramento in avanzamento al settentrione, dovuto alla nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano verso il bacino del Mediterraneo e il maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali, innescato da una circolazione depressionaria di stampo atlantico. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo intorno alla media di riferimento o leggermente oltre.
Prossime ore con maltempo insistente al sud e in Abruzzo
Le prossime ore vedranno condizioni di maltempo insistere in maniera perlopiù sparsa sulle regioni meridionali e, in forma residuale, sull’Abruzzo, con primo miglioramento in avanzamento sul resto del centro dovuto agli effetti della suddetta spinta anticiclonica. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in primo e lieve aumento.
Prosieguo del Weekend con graduale miglioramento, ma maltempo insistente al sud
Le prime ore della prossima notte saranno contrassegnate dal maltempo residuale, sparso, sul basso versante adriatico, dove le condizioni meteo miglioreranno nel corso del pomeriggio di domani domenica 20 settembre, quando invece è atteso un peggioramento in Sicilia, Calabria e Basilicata con l’attivazione di nuovi rovesci e temporali, localmente anche intensi. Un miglioramento avanzerà più decisamente anche sui settori centrali, dove sono previste schiarite anche ampie.
L’Autunno frena ad inizio settimana, ma con maltempo ancora in arrivo all’estremo sud
La stagione autunnale frena nuovamente ad inizio della settimana prossima grazie alla risalita dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo che determinerà un evidente miglioramento su gran parte della nostra Penisola. Tuttavia, una residua circolazione depressionaria nei bassifondi dello stesso Mediterraneo determinerà ancora qualche rovescio o temporale sull’estremo sud e più precisamente sulle aree joniche di Sicilia e Calabria. Le temperature, in questo contesto, subiranno comunque mediamente un aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, riattestandosi di qualche grado oltre la media di riferimento, soprattutto al centro-nord.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.