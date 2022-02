METEO – L’indice NAM DECOLLA e l’INVERNO ARRANCA, momento di estrema difficoltà per la stagione: i dettagli

Tempo stabile in tutta Italia

A seguire di una veloce saccatura polare che ha coinvolto parte della nostra Penisola ad inizio di questa settimana presentando connotati comunque invernali con neve fino a quote di alta collina o bassa montagna in Abruzzo e alcune zone del sud, le condizioni meteo stanno tornando già a migliorare dal pomeriggio di ieri, con schiarite via via più ampie. Nella giornata odierna le condizioni atmosferiche sono tornate a risultare generalmente stabili, sia pur con qualche localizzata eccezione che tra mattino e pomeriggio ha interessato il messinese, dove i rovesci sono risultati comunque perlopiù deboli, con accumuli altrettanto blandi.

Assaggio di primavera nei prossimi giorni, specie al meridione

Lo scivolamento verso il Mediterraneo orientale della perturbazione polare marittima, che ha causato la suddetta e breve parentesi invernale ha favorito giocoforza una nuova espansione dell’Anticiclone azzorriano sull’Italia. Esso manterrà il controllo del nostro Paese e del Mediterraneo centro-occidentale anche nei prossimi giorni, quando peraltro le temperature tenderanno ad aumentare regalano un assaggio di primavera soprattutto al sud, dove i valori sfioreranno i +20°C in molte zone localmente anche superandoli.

L’indice NAM decolla

Considerando un weekend in cui non si prevedono particolari variazioni rispetto a quanto detto già per i prossimi giorni, con le condizioni meteo che si manterranno quindi generalmente stabili in Italia e con temperature mediamente oltre la media del periodo, va ricercata la causa di quest’invadenza così prorompente dell’Anticiclone. Aprendo l’indice NAM il motivo appare plateale, con la sua impennata su valori anche oltre +2,5 (quando la soglia per un ricompattamento del vortice polare a tutte le quote è di 1,5). Ciò avrà risvolti negativi sull’inverno, come vedremo nel prossimo paragrafo e come si sta già sperimentando a partire da oggi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

