METEO – ANTICICLONE spietato in ITALIA e nel Mediterraneo con STABILITA’ e BEL TEMPO ovunque, i dettagli

Torna il bel tempo generale sull’Italia

Dal pomeriggio di ieri si fa strada un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dopo che ad inizio di questa settimana era stata interessata dal passaggio di una rapida saccatura di matrice polare, che ha comunque riportato la neve a quote di bassa montagna o alta collina in Abruzzo e parte del sud. Schiarite sempre più ampie avanzano comunque anche in quelle aree duramente colpite dal maltempo, con stabilità quasi ovunque.

Eccezioni di maltempo localizzate nel messinese

Ci sono tuttavia delle eccezioni di maltempo anche nella giornata odierna che rimangono estremamente localizzate e confinate nell’area del messinese, dove i rovesci appaiono peraltro anche piuttosto deboli o al più moderati. Schiarite riguardano invece il resto della Sicilia, che nella giornata di ieri aveva registrato qualche disagio dovuto proprio all’ondata di maltempo. Questo grazie all’elevazione di un vasto campo di Alta pressione di matrice azzorriana che abbraccia il Mediterraneo centro-occidentale.

Clima rimane ancora similarmente invernale

Una parvenza di inverno è comunque rimasta in quelle che sono le temperature, che si allineano alla media del periodo o risultano di poco oltre. Questo poiché il settore balcanico è interessato ancora una volta da correnti più fredde che, trasversalmente, sono quindi responsabili di un generale contenimento dei valori termici anche in Italia. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo anche questa situazione è destinata a mutare nei prossimi giorni in particolare nella giornata di venerdì 4 febbraio, quando un richiamo di correnti miti riguarderà il meridione dove si raggiungeranno i +18/+20°C peraltro andando localmente anche a superarli, specie in Sicilia.

