Meteo – L’Inverno allenta la presa con un miglioramento in atto, ma con peggioramento già alle porte. I dettagli

Stabilità via via predominante in Italia

L’allontanamento della perturbazione che fino alla prima metà di oggi aveva coinvolto la nostra Penisola inducendo la Protezione Civile ad emettere persino un’allerta sta determinando in queste ore un evidente miglioramento delle condizioni meteo, con cessazione dei fenomeni e avanzamento di schiarite anche ampie. Le temperature, in questo contesto, hanno subìto un lieve aumento su alcune aree del nostro Paese rispetto ai valori del pomeriggio precedente.

Prossime ore confermata stabilità in Italia

Le prossime ore vedranno l’imposizione della stabilità e del relativo bel tempo su tutta la nostra Penisola, dove i cieli peraltro appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi ovunque. Evidenti saranno pertanto gli effetti di un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Stabilità persisterà fino a domani

Il miglioramento in atto sulla nostra Penisola si protrarrà fino a quasi tutta la giornata di domani mercoledì 18 febbraio o almeno fino al pomeriggio, nonostante l’aumento della nuvolosità in alcuni settori, come mostrano le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Nonostante ciò, si tratterà di una delle pause più durature delle ultime settimane, con l’inverno che sembra allentare un po’ la presa.

Peggioramento in arrivo tra Toscana e Liguria nella serata di domani

Un peggioramento delle condizioni meteo arriverà a coinvolgere le aree interposte tra la Toscana e la Liguria nella serata di domani mercoledì 18 febbraio, con possibilità di qualche occasionale temporale e fenomeni che, localmente, potranno risultare anche intensi. Altrove, nonostante un aumento della nuvolosità, il tempo dovrebbe ancora mantenersi relativamente più stabile e asciutto, con qualche possibile isolato piovasco sul Lazio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.