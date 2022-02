METEO – L’INVERNO BATTE UN COLPO con il ritorno della NEVE finanche in pianura! Ecco dove e quando

Maltempo localizzato in azione sull’Italia

Come più volte preannunciato durante la settimana corrente, un peggioramento delle condizioni meteo avrebbe interessato il nostro Paese nella giornata odierna, con il maltempo che però presenta carattere piuttosto localizzato, come mostrano le immagini satellitari e i radar meteorologici. Isolati rovesci hanno interessato e continuano ad interessare il versante più orientale dello stivale, con i fenomeni che appaiono perlopiù di debole o moderata intensità.

L’Anticiclone in leggero arretramento

Quanto scritto nel precedente paragrafo trova una spiegazione in un leggero arretramento dell’Anticiclone che ha ceduto al pressing insistente di un flusso polare che ha fatto quindi il suo ingresso nel Mediterraneo. L’intrusione di queste correnti nell’area centrale del mare nostrum non hanno tuttavia provocato la formazione di una perturbazione organizzata, con il maltempo che infatti presenta un grado di diffusione molto basso e perlopiù attualmente circoscritto al basso versante adriatico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Pausa dal maltempo in arrivo domani, ma sarà molto breve

Ultime note di maltempo localizzato interesseranno alcune delle zone meridionali nelle prossime ore con fenomeni blandi o al più di intensità moderata e comunque veloci. A seguire un miglioramento delle condizioni meteo si farà strada sullo stivale, con generale stabilità nonostante la persistenza di nuvolosità sparsa e localmente consistente, specie al centro-sud. La pausa dal maltempo sarà tuttavia molto breve, con un peggioramento che interesserà l’Italia già da San Valentino. La perturbazione potrebbe essere in seguito accompagnata da aria fredda di stampo polare, in grado di riportare la neve in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

