METEO – Pausa dal MALTEMPO sarà breve, a SAN VALENTINO nuovo ATTACCO PERTURBATO, i dettagli

Maltempo localizzato sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo di prevalente stabilità, tuttavia non mancano localizzate eccezioni di maltempo che hanno perlopiù riguardato i settori più orientali dello stivale. Isolati rovesci hanno infatti investito dapprima il triestino e la Romagna nella notte, per poi spostarsi sul medio versante adriatico questo pomeriggio. Nel resto d’Italia, malgrado il tempo risulti asciutto, si è comunque osservato un deciso aumento della presenza nuvolosa.

Prossime ore ancora isolati rovesci

La situazione non è tuttavia destinata a radicali cambiamenti nel corso delle prossime ore e quindi nella serata odierna. Un flusso di correnti polari continuerà a scorrere nel Mediterraneo centrale approfittando di un lieve arretramento dell’Alta pressione di matrice azzorriana, che fino a ieri non ha avuto problemi nell’inglobare anche la nostra Penisola. Tuttavia, il corridoio umido innescato da questa predisposizione sinottica, si sposterà verso meridione portando un peggioramento su aree quindi circoscritte dello stivale (scopri quali).

Fenomeni in esaurimento per domani, in tarda serata possibile già un nuovo peggioramento

I fenomeni che si azioneranno, in forma sempre localizzata, nella serata odierna sull’Italia, sono destinati ad esaurirsi in breve tempo e già nella prossima notte. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo infatti, nonostante i cieli spesso nuvolosi sui settori centrali per la giornata di domani domenica 13 febbraio, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi relativamente stabili e asciutte. La pausa però, potrebbe durare davvero poco a causa dell’avanzare di un nuovo peggioramento, che già dalla tarda serata potrebbe raggiungere le località costiere del medio Tirreno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

