METEO – L’INVERNO scalpita a ridosso di DICEMBRE, potenziale ONDATA di FREDDO in arrivo, ecco la tendenza

Anche oggi maltempo sulla nostra Penisola

Nel corso di questo weekend stiamo assistendo ad un ulteriore peggioramento con una nuova intensificazione dei fenomeni e nubifragi che sono tornati a colpire lo stivale: se nella giornata di ieri è stato il turno di Genova, con danni e disagi, in quella odierna essi si sono concentrati principalmente nella Sardegna meridionale, ma hanno interessato anche alcune zone costiere di grossetano e livornese. In queste ore fenomeni intensi stanno peraltro abbattendosi sulle coste settentrionali del Lazio.

Neve torna ad imbiancare il settore alpino

Concomitante al maltempo è tornata anche la neve sulle Alpi. L’affondo di una saccatura di origine atlantica che ha rianimato il vortice depressionario già presente durante questa settimana, ha portato con sé anche correnti decisamente più fresche, che hanno causato un calo delle temperature e dunque della quota neve: essa risulta in costante discesa anche in queste ore, con nevicate anche abbondanti previste su Alpi piemontesi (scopri a partire da quale quota).

L’inverno sembra provarci nella terza decade di novembre

Fino a questo momento, nonostante il maltempo insistente a talvolta anche estremo, va detto che a livello di temperature non si sono ancora attraversati periodi freddi. Fatto alquanto insolito quando stiamo ormai alla metà di novembre: un possibile indicatore a testimonianza di ciò è l’Appennino spoglio di neve. Tuttavia stando ai principali centri di calcolo, l’inverno sembra iniziare a scaldare i motori e ad avere qualcosa in serbo per la terza decade di novembre, come vedremo.