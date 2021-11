METEO – MALTEMPO in Liguria, NUBIFRAGI colpiscono Genova: CROLLA muraglione, diversi ALLAGAMENTI

Piogge e temporali continuano a colpire l’Italia

Proprio nel momento in cui il vortice depressionario responsabile del maltempo di questa settimana, centratosi principalmente sulle regioni centro-meridionali dove non ha mancato di portare qualche criticità (specie in Sicilia), stava andando verso un esaurimento, un nuovo impulso perturbato avanza dai quadranti settentrionali provocando non solo un peggioramento con piogge e temporali al nord Italia, ma anche una riacutizzazione del predetto vortice depressionario, con qualche rovescio che continua dunque ad interessare alcuni settori del centro-sud.

Maltempo anche nelle prossime ore con quota neve in abbassamento

Nelle prossime ore tale quadro meteorologico appena illustrato subirà una sostanziale conferma, con il maltempo che tenderà a spostarsi però verso le regioni nordorientali, con fenomeni localmente intensi che potrebbero interessare alcune aree (scopri quali). Oltre tuttavia alle piogge e ai temporali, a tornare è anche la neve: essa interesserà ovviamente il settore alpino retico-dolomitico-atesino a partire dai 1.800/2.000 metri di quota, dipendentemente dall’area di riferimento e comunque in discesa nel corso della prossima notte.

Nubifragio colpisce Genova nel pomeriggio

L’avanzata del maltempo ha fatto sì che già nel corso di questo pomeriggio un violento nubifragio colpisse la Liguria centrale in particolare Genova e parte della sua Provincia. Il fenomeno improvviso avrebbe portato una serie di disagi e persino il crollo di un muraglione, stando a quanto riporta il sito “video.corriere.it” a Sant’Eusebio: questo sarebbe franato a pochi metri da un autobus, fortunatamente uscito illeso come le persone al suo interno. Ma la conta dei disagi non si arresta qui, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

