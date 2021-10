METEO – La NEVE fa capolinea anche in APPENNINO, grazie alla PERTURBAZIONE autunnale. Ecco DOVE

Goccia fredda in atto sull’Italia, ecco la situazione meteo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Una goccia fredda in quota sta facendo confluire aria più fredda dal nord-atlantico, regalandoci temperature pienamente autunnali; specie al centro-nord stamattina la colonnina di mercurio è scesa notevolmente, con valori al di sotto delle medie del periodo di 2-6°C. Al momento le piogge si stanno manifestando in maniera più consistente sulle regioni Adriatiche tra Emilia Romagna e Marche; al sud Italia il ramo discendente della perturbazione sta favorendo la formazione di temporali che stanno impattando sulle coste Tirreniche. Vediamo cosa sta accadendo in queste ore.

Maltempo in atto sulle regioni Adriatiche, con forti piogge

Le regioni del settentrione italiano si trovano sotto l’influenza della goccia fredda, che sta apportando nuvolosità specie al nord-est. Al nord-ovest si presentano ampi spazi di sereno; tra Marche, Umbria e Abruzzo nel corso della giornata le precipitazioni saranno enfatizzate dall’effetto stau e gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere picchi considerevoli. Ricordiamo che per la giornata odierna è valida un’allerta arancione per le Marche. Intanto nella giornata di ieri la neve ha fatto comparsa nuovamente sulle Alpi fino a 1800 metri di quota.

Torna la neve in Italia, ecco le località coinvolte

Dopo il Passo dello Stelvio, la neve ha fatto nuovamente comparsa sulle Alpi al di sopra dei 2000 metri con accumuli localmente anche ingenti. Sulle Alpi Lombarde a Livigno, la neve si è posata raggiungendo i 1800 metri di quota. Grazie alle precipitazioni intense la neve è riuscita a raggiungere i 1700 metri di quota, imbiancando il Monte Lussari sulle Alpi Giulie. Neve anche alle quote più elevate in Appennino, per la prima comparsa della stagione autunnale.

