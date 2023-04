Meteo – La primavera ci riprova nei prossimi giorni, ma una perturbazione atlantica potrebbe arrivare presto

Situazione sinottica in Italia e sua evoluzione

Buongiorno e buona Pasqua a tutti da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Europa orientale, Balcani e Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo tra Tirreno meridionale e Ionio e in movimento verso la Grecia. Questo porta ancora instabilità in Italia con piogge, temporali e neve sui rilievi, ma non su tutte le regioni.

Pasqua ancora con piogge e temporali

Come abbiamo appena detto, una circolazione instabile continua ad interessare il Mediterraneo centrale portando instabilità in Italia. Ecco le previsioni meteo per oggi domenica 9 aprile: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con locali piogge solo sulla Romagna. Al pomeriggio isolati fenomeni su Alpi orientali e Appennino settentrionali con neve oltre i 1000 metri, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Al Centro: Al mattino locali piogge lungo le coste adriatiche, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi specie sui settori interni, neve in Appennino oltre i 1200 metri. In serata tempo asciutto con addensamenti in transito e schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Neve fino a 1200-1300 metri sui rilievi. La giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da instabilità pomeridiana che interesserà soprattutto il Sud e il medio versante adriatico, più stabile invece sul resto d’Italia con cieli soleggiati.

Alta pressione in rimonta da ovest nei primi giorni della prossima settimana

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad espandersi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centro-occidentale, spingendo la circolazione depressionaria tra Europa orientale e Turchia. Condizioni meteo che vanno verso un miglioramento sull’Italia, con tempo per lo più asciutto ma con molte velature in transito. Anche le temperature torneranno ad aumentare, riportandosi su valori tipici della stagione primaverile. Il tutto però potrebbe durare molto poco in quando gli ultimi aggiornamenti dei modelli sembrano andare verso un nuovo peggioramento meteo a partire da metà della prossima settimana.

Perturbazione atlantica e fase di maltempo nella seconda parte di settimana

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli sembrano allinearsi verso un peggioramento delle condizioni meteo in Italia per la seconda parte della prossima settimana. Una vasta saccatura atlantica dovrebbe infatti allungarsi verso il Mediterraneo centro-occidentale, per poi isolarsi una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale. Maltempo che andrebbe ad interessare prima il Nord e poi il resto del Paese, con fenomeni anche intensi e diffusi. Ancora presto però scendere nei dettagli della distribuzione e della tempistica delle precipitazioni.

