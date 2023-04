Meteo – Prossima settimana al via con breve pausa asciutta e temperature in aumento, poi nuovo maltempo

Residua instabilità tra Pasqua e Pasquetta al centro-sud

Centro di bassa pressione giunto ieri sul medio Tirreno è in allontanamento verso sud, agendo nella giornata odierna sul Mar Ionio. Nel contempo da ovest la pressione è in graduale aumento, con condizioni meteo in miglioramento al nord e settori tirrenici, mentre permane una residua instabilità al sud e zone interne del centro. Nel dettaglio, la giornata di Pasqua trascorrerà mediamente stabile al nord, Sardegna e coste del medio-alto Tirreno. Sole prevalente al Nordovest e Sardegna. Instabilità al sud, medio Adriatico e dal pomeriggio anche su Sicilia orientale e zone interne del centro con acquazzoni e temporali alternati a schiarite. Giornata di Pasquetta che vedrà una residua instabilità tra Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia orientale e zone interne della Campania, dove non si escludono acquazzoni e temporali. Bel tempo al centro-nord e Sardegna, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta nel corso del pomeriggio.

Momentanea pausa stabile martedì 11 aprile, poi nuovo peggioramento al nord

Un momentaneo rinforzo del flusso zonale alle medio-alte latitudini europee, favorirà l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso ovest, raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale nella giornata di martedì. Tempo che volgerà quindi verso una pausa asciutta, ma con l’Italia che rimarrà sul bordo orientale dell’alta pressione, quindi con infiltrazioni umide che tenderanno a pilotare addensamenti medio-alti. Temperature in deciso aumento per l’attenuazione della fresca circolazione nord-orientale e l’ingresso di correnti miti occidentali. La pausa asciutta sarà tuttavia solo momentanea, già da mercoledì 12 aprile è attesa una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali.

Torna il maltempo da mercoledì con nuovo calo delle temperature

Giornata di mercoledì che vedrà un nuovo peggioramento del tempo, ad iniziare dalle regioni settentrionali. Una saccatura atlantica riuscirà a scivolare verso sud, pilotando un sistema perturbato al nord con piogge e neve sulle Alpi dalla seconda parte di mercoledì. Maltempo atteso verso il centro e Sardegna nella giornata di giovedì, poi tra venerdì e sabato non è escluso l’isolamento di una lacuna barica tra Mediterraneo centrale e Balcani con tempo diffusamente instabile e temperature in nuovo diffuso calo per l’ingresso di masse d’aria più fresche dal nord Atlantico.

Seconda parte di aprile più mite, ma con instabilità primaverile?

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la seconda parte del mese di aprile potrebbe trascorrere instabile, ma con temperature più miti. Anomalie bariche negative sono infatti previste tra Regno Unito e nord Atlantico, mentre tenderanno a portarsi al di sopra della norma sull’Europa sud-occidentale. Seconda parte di aprile che potrebbe quindi trascorrere tipicamente primaverile, quindi con alternanza di fasi instabili ad altre asciutte, e con temperature che si porteranno progressivamente al di sopra delle medie del periodo, specie nel corso della terza decade del mese.

