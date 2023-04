Meteo Italia – Festività di Pasqua con residua instabilità al centro-sud, ma in miglioramento

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica di Pasqua e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una cellula d’alta pressione ben salda tra Scandinavia, Paesi Baltici e nord della Russia, con valori al suolo fino a 1035 hPa, in parziale fusione con un promontorio in sviluppo sull’Europa sudoccidentale. Permane una vasta lacuna barica tra il Mediterraneo centrale ed il comparto balcanico, con tempo ancora incerto su parte dell’Italia, ma in miglioramento.

Pasqua con instabilità al centro-sud, migliora a pasquetta

Meteo Italia domenica 9 aprile. Campo barico che torna ad aumentare sull’Italia, livellandosi attorno ai 1020 hPa, ma con una residua circolazione fresca ed instabile che rinnoverà dei disturbi su parte del Paese. Giornata di Pasqua mediamente stabile al nord, Sardegna e coste del medio-alto Tirreno. Sole prevalente al Nordovest e Sardegna. Instabilità al sud, medio Adriatico e dal pomeriggio anche su Sicilia orientale e zone interne del centro con acquazzoni e temporali alternati a schiarite. Giornata di Pasquetta che vedrà una residua instabilità tra Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia orientale e zone interne della Campania, dove non si escludono acquazzoni e temporali. Bel tempo al centro-nord e Sardegna, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta nel corso del pomeriggio.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 9 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Seconda parte di aprile più mite, ma con instabilità primaverile?

Circolazione fresca ed instabile verso la conclusione. Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la seconda parte del mese di aprile potrebbe trascorrere instabile, ma con temperature più miti. Anomalie bariche negative sono infatti previste tra Regno Unito e nord Atlantico, mentre tenderanno a portarsi al di sopra della norma sull’Europa sud-occidentale. Seconda parte di aprile che potrebbe quindi trascorrere tipicamente primaverile, quindi con alternanza di fasi instabili ad altre asciutte, e con temperature che si porteranno progressivamente al di sopra delle medie del periodo, specie nel corso della terza decade del mese.

