Meteo – La primavera lascia spazio ad un colpo di coda dell’inverno, in arrivo piogge, temporali ed anche neve

Vasto campo di alta pressione tra basso Atlantico e Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il flusso perturbato principale scorrere a latitudini medio-alte con diversi minimi al suolo tra Atlantico e Scandinavia. Più in basso troviamo invece un vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fino ai Balcani. Questo porta tempo stabile in Italia, con qualche disturbo al Nord per l’arrivo di correnti più umide.

Giornate primaverili in Italia tra oggi e domani

Il campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo continuerà a proteggere gran parte dell’Italia almeno fino alla giornata di domani. Tra oggi e domani avremo infatti tempo stabile soprattutto al Centro-Sud, con cieli per lo più soleggiati e solo qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Nuvolosità in transito invece al Nord ma con pochi fenomeni associati, relegati soprattutto ai settori alpini, ma con neve comunque a quote alte. Tra la serata odierna e la mattinata di domani dei fenomeni andranno ad interessare anche Lombardia e Triveneto a causa del transito di un piccolo cavetto d’onda, con fenomeni anche intensi sul Friuli, ma il passaggio instabile risulterà piuttosto rapido. Correnti sud-occidentali che porteranno clima piuttosto mite tra oggi e domani, con massime fino a 20°C e localmente anche superiori su molte città sia del Centro-Sud che in Pianura Padana.

Tempo in peggioramento da domenica

Se fino alla giornata di domani l’alta pressione risulterà ancora persistente sul Mediterraneo centrale proteggendo l’Italia, nella giornata di domenica è in arrivo una perturbazione atlantica la quale porterà un peggioramento delle condizioni meteo. Maltempo organizzato che andrà ad interessare prima le regioni del Nord con acquazzoni e temporali sparsi ed antro la serata raggiungerà anche le regioni centrali. Anche le temperature vedranno un lieve calo ma su valori ancora in linea con le medie del periodo. Ma come vedremo di seguito, nei primi giorni della prossima settimana il maltempo raggiungerà gran parte dell’Italia con calo termico più deciso.

Maltempo verso il Centro-Sud all’inizio della prossima settimana con calo termico

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano l’ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo centrale all’inizio della prossima settimana. Possibile neve sulle Alpi fino a quote basse, specie sui versanti settentrionali e settori di confine. Aria fredda che raggiungerà poi il resto della Penisola con possibili nevicate a quote medio-basse anche lungo l’Appennino, specie settori orientali. Temperature in calo con valori anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo.

