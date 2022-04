METEO – La PRIMAVERA non DECOLLA e anche PASQUA potrebbe essere PERTURBATA: la tendenza

Piogge e acquazzoni sull’Italia

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo interessa la nostra Penisola quest’oggi a causa di un passaggio perturbato che riguarda specifici settori dello stivale (scopri quali). I fenomeni risultano mediamente di moderata intensità, ma localmente anche intensi in particolare in Molise e Campania. Questo peggioramento è dovuto alla veloce progressione di una perturbazione che si era generata qualche giorno fa al largo delle coste portoghesi e marocchine verso l’Italia, fino ad interessarla per l’appunto direttamente.

Miglioramento in arrivo solo temporaneo, nuovo peggioramento nel weekend

Si prospetta tuttavia miglioramento delle condizioni meteo già dalla giornata di domani giovedì 7 aprile grazie alla nuova elevazione dell’Anticiclone di origine afroazzorriana che favorirà l’allontanamento delle correnti perturbate. Piogge e acquazzoni continueranno a colpire in maniera residuale alcune aree del Paese come Calabria, Campania, Puglia e Basilicata fino al mattino, con tempo che tornerà generalmente stabile e asciutto dal pomeriggio. Tuttavia, tale miglioramento, sarà solamente temporaneo, in quanto nel weekend si delinea un ulteriore peggioramento di stampo artico marittimo in grado di riportare piogge e neve solo su alcune aree del Paese (scopri quali).

Primavera non decolla, alternanza tra Anticiclone e affondi di maltempo

La primavera non sembra decollare, con l’Anticiclone che non si può certo dire che non ci prova, ma che nell’elevarsi verso nord incontra un flusso atlantico decisamente dinamico nell’ultimo periodo e che crea dei grattacapi. Tale tendenza pare confermarsi dai principali centri di calcolo per le prossime due settimane, con l’alternanza talvolta rapida tra fasi più stabili dominate all’Anticiclone e quelle più instabili dominate invece da correnti perturbate provenienti da latitudini più settentrionali. Per questo motivo, anche Pasqua potrebbe essere caratterizzata dal maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

