METEO – La PROSSIMA SETTIMANA arriva l’ESTATE con la prima vera ondata di CALORE. Qualche disturbo nella seconda parte. Ecco la TENDENZA

L’instabilità pomeridiana continua ad insistere sull’Italia

Come abbiamo visto nei giorni appena trascorsi, nonostante al mattino le condizioni meteo siano stabili e i cieli soleggiati, durante le ore pomeridiane il tempo va peggiorando con temporali sui rilievi ma anche sugli settori. Questo avviene perché sul nostro Paese il promontorio anticiclonico fa ancora fatica ad imporsi ed in quota scorre un flusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali. Questo avverrà anche nella giornata odierna e in quella di domani. Vediamo ora cosa succederà in seguito.

Anticiclone in arrivo nel weekend

Come oramai confermato dai principali modelli matematici, durante il fine settimana il promontorio di alta pressione esteso sull’Europa occidentale proverà ad espandersi anche sulla Penisola Italiana a partire dalle regioni settentrionali ed a seguire sulle restanti regioni. Nel pomeriggio di sabato ancora qualche temporale sulle regioni tirreniche del Sud e sulla Sicilia, specie sui rilievi, mentre sarà stabile sul resto del Paese. Nella giornata di domenica avremo invece tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteo asciutte. Fine settimana che oltre al bel tempo vedrà anche un’aumento delle temperature, con valori massimi che supereranno i 30°C, specie sulla Pianura Padana.

Inizio prossima settimana con l’anticiclone

Il promontorio di alta pressione di natura afro-azzorriana continuerà a ed essere presente sulla Penisola Italiana anche nei primi giorni della prossima settimana, tenendo lontano in questo modo la goccia fredda in arrivo sulla Penisola Balcanica. Nel frattempo un altro minimo in quota si è andato ad isolare a ovest della Penisola Iberica favorendo cosi un flusso di correnti sud-occidentali verso il Mediterraneo e l’Italia. In tale configurazione barica sull’Italia arriverà dunque avvezione di aria calda dal continente africano che porterà ad un aumento delle temperature soprattutto sulle regioni centro settentrionali e le Isole Maggiori. Il tempo sulle regioni italiane sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteo asciutte. I flussi umidi sud-occidentali potrebbero portare qualche pioggia sulle Alpi occidentali. In queste giornate le temperature saranno intorno ai 30°C e sulla Sardegna, regione più colpita dall’avvezione calda, arriveranno fino a circa 35°C. Vediamo ora cosa accadrà nella seconda parte della settimana.

