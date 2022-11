Meteo – La Protezione Civile dirama l’allerta sull’Italia, ancora maltempo residuo sullo stivale: ecco dove

Maltempo in serata al meridione

La formazione di un vortice depressionario ha determinato fin dalle prime ore della notte odierna un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato disagi e allagamenti sulla Calabria jonica. In serata maltempo insisterà ancora su tali aree, con rovesci mediamente moderati che potranno coinvolgere anche la Puglia centro-meridionale e la Sicilia tirrenica e con precipitazioni più isolate plausibili anche sulla Basilicata jonica.

Domani maltempo residuale

La prima parte della giornata di domani giovedì 1° dicembre sarà caratterizzata da maltempo residuale, che interesserà ancora la Sicilia tirrenica, la Basilicata e, con fenomeni localmente ancora possibilmente intensi anche il crotonese e la Puglia centro-meridionale. Un miglioramento avanzerà dal pomeriggio con generale cessazione dei fenomeni e ritorno della stabilità sull’Italia, con temperature comunque allineate alla media del periodo se non addirittura lievemente al di sotto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni in generale esaurimento dal pomeriggio, su Puglia centro-meridionale, Basilicata meridionale, settori centro-settentrionali e tirrenici meridionali della Calabria e sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sul versante ionico centro-settentrionale della Calabria, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; isolate, anche a carattere di rovescio con fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio, sul resto della Puglia e della Calabria, sulla Basilicata centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; da isolate a sparse dalla serata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna sud-occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m sui rilievi della Sicilia settentrionale e della Calabria, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sulla Sila, specie sul versante ionico; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino Lucano, con apporti al suolo moderati. Visibilità: nottetempo e al primo mattino nebbie diffuse sui settori occidentali della Pianura Padana. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti settentrionali su Puglia e versante ionico della Calabria, con raffiche di burrasca sul settore centro-settentrionale di quest’ultimo, tendenti ad attenuazione; forti settentrionali sulla Liguria; forti nord-orientali sui settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, con moto ondoso tendente ad attenuazione in serata; inizialmente molto mossi l’alto Adriatico, il Mar Ligure settore di Ponente al largo, il Tirreno centrale settore ovest, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia, tutti con moto ondoso in attenuazione da metà giornata.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 1 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Salento

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

