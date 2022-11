Meteo – Violento maltempo ha investito nelle scorse ore la Calabria, con esondazioni e allagamenti: i dettagli

Maltempo in azione al sud Italia

Fin dalle prime ore della notte odierna la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale sta portando un peggioramento consistente delle condizioni meteo su molte delle aree meridionali, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio soprattutto sulla Calabria jonica, dove si registrano forti disagi, come vedremo nel presente editoriale. Il tempo invece appare relativamente più stabile e asciutto sulle regioni centro-settentrionali, dove insistono schiarite anche piuttosto ampie.

Prossime ore ancora maltempo in alcuni settori del sud

Se nelle prossime ore le condizioni meteo progrediranno verso un generale miglioramento, soprattutto su Sardegna, medio versante adriatico e buona parte della Sicilia, il maltempo continuerà invece ad azionarsi su alcuni settori del sud (scopri quali), con fenomeni localmente anche intensi. Le temperature si attesteranno intorno alla media del periodo se non in alcuni casi anche al di sotto, con clima che rimane pertanto freddo nella notte.

Forte maltempo ha imperversato sulla Calabria jonica

Tra tutte le aree colpite dal maltempo dalle prime ore della notte odierna, la situazione più critica si registra sicuramente sulle zone joniche della Calabria, su alcune delle quali si sono riversati veri e propri nubifragi che hanno causato non pochi disagi. Non a caso nella giornata di ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta per questi settori, con l’instabilità che quest’oggi non si è per nulla fatta attendere, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti ed esondazioni

Stando a quanto si apprende dal sito “giornaledicalabria.it” nelle scorse ore i violenti nubifragi hanno provocato diversi disagi sulla Calabria jonica. Le aree dove la situazione è risultata e risulta tutt’ora più critica è sulla fascia jonica del cosentino e crotonese, con frane e allagamenti registrati a Rossano e Longobucco. Allagamenti consistenti anche a Petilia Policastro e Cutro dove sarebbero esondati alcuni corsi d’acqua. Accumuli che in alcune aree superano i 100 millimetri dalla mezzanotte. Fortunatamente però, non si segnalano vittime e/o feriti legati all’accaduto.

