METEO LIGURIA – ATTENZIONE, è in arrivo una forte ondata di MALTEMPO con TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI, i dettagli

Oggi nuvoloso, ma tempo asciutto

La giornata di oggi sulla Liguria si è presentata fin da questa mattina nuvolosa, in quanto anch’essa sta ancora risentendo, seppur in maniera minoritaria quest’oggi rispetto alle regioni centro-meridionali, dei flussi perturbati atlantici presenti ad alte quote sul nostro Paese. Tuttavia, malgrado la nuvolosità anche a tratti minacciosa, il tempo su tutto il territorio regionale è rimasto prevalentemente asciutto, se non per qualche pioviggine nelle aree più occidentali che ha accumulato al suolo intorno al millimetro di pioggia, quantità veramente esigua.

Da domani nuova perturbazione aggancia l’Italia

Per la giornata di domani sabato 2 novembre, come vedremo, la musica potrebbe cambiare non sono in Liguria, ma in tante regioni settentrionali grazie all’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica sul nostro Paese. A livello sinottico quello che succederà è che una saccatura si staccherà da un’area di bassa pressione presente sulle Isole Britanniche e affonderà già da questa sera in Francia per poi coinvolgere lo stivale entro la giornata di domani. Essa, oltre alle piogge, favorirà il ritorno della neve a quote medie sulle Alpi.

Domani giornata di maltempo in Liguria

Da quanto scritto nel corso del precedente paragrafo, emerge che per la giornata di domani sabato 2 novembre, le prime piogge interesseranno le aree occidentali della regione fin dalla mattinata. Queste si sposteranno successivamente verso le zone più orientali e nel corso del pomeriggio potrebbero colpire duramente sotto forma di nubifragio il Levante Ligure, con accumuli di pioggia elevati fino a 100 millimetri previsti localmente dal nostro WRF in 6 ore.