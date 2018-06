Meteo Live: oggi 26 giugno con piogge e temporali al Sud Italia, più sole altrove ma clima ancora relativamente fresco.

METEO LIVE: ancora temporali al Sud, più asciutto sul resto d’Italia, 26 giugno 2018 – Condizioni meteo ancora instabili al Sud a causa di un minimo depressionaria sullo Ionio che porta molte nuvole associate ad acquazzoni e temporali sparsi. In queste prima ore di Martedì 26 giugno piogge sparse interessano in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto d’Italia tempo più stabile con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno. Nel pomeriggio ancora condizioni meteo instabili con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto solo sulla Sicilia. Locali acquazzoni anche su Alpi e Appenino centrale, sole prevalente su coste e pianure del Centro-Nord come anche sulla Sardegna. In serata ancora fenomeni al Sud in particolare su Puglia e Calabria, possibili acquazzoni localmente intensi sulla Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove […]