Meteo Live: bel tempo in Italia, cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assenti ovunque – 24 Ottobre 2018 – Giornata all’insegna della generale stabilità sull’Italia quella di oggi, mercoledì 24 Ottobre, con l’anticiclone protagonista dello scenario meteo europeo il quale ora avvicinandosi anche all’ Italia porta sia sole che un aumento delle temperature. In particolare questa mattina nubi alte sono in transito sulla nostra Penisola ma senza fenomeni associati, alternate a schiarite che si faranno man mano sempre più ampie con il passare delle ore. Tempo stabile e sole prevalente sono le condizioni meteo attese per la seconda parte del giorno, temperature man mano più miti con valori massimi oltre i 20 gradi in alcune città del centro-nord Italia. […]