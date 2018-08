Meteo Live: sole al mattino salvo innocue nubi in transito al sud, temporali al pomeriggio sulle regioni centro-meridionali d’ Italia.

METEO Live: cieli in prevalenza sereni al mattino, temporali sparsi al pomeriggio al centro-sud Italia – 22 Agosto 2018 – Persistono condizioni di moderata instabilità convettiva in Italia con i temporali che anche nella giornata odierna faranno visita alle regioni centro-meridionali, mentre al nord i fenomeni convettivi li potremmo trovare solo sui rilievi delle Alpi. Intanto al mattino i cieli si presentano per lo più sereni o poco nuvolosi, solo al sud e sulle isole maggiori abbiamo una nuvolosità maggiore. Dal pomeriggio poi acquazzoni e temporali anche intensi colpiranno tutte le regioni del Centro-Sud Italia. I fenomeni più intensi li potremmo avere tra Toscana, Umbria e Lazio al centro e tra Campania, Basilicata e Calabria oltre che sulle due isole maggiori. Più stabile e soleggiato invece in pianura Padana salvo locali rovesci sulle Alpi. […]