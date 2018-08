Meteo Live: tempo stabile e sole prevalente in Italia salvo forti temporali che insistono specie tra Veneto e Lombardia.

METEO Live: forti temporali tra Veneto e Lombardia, sole prevalente sul resto dell’Italia – 02 agosto 2018 – Se praticamente la totalità dell’Italia si sta svegliando con condizioni meteo stabili e sole prevalente, così non è per Veneto e Lombardia, con forti acquazzoni e temporali che insistono questa mattina a cavallo delle due regioni. Come potete vedere dall’immagine radar della Protezione Civile, intense precipitazioni stanno bagnando proprio in queste ore la zona di Mantova e Brescia per quello che riguarda la Lombardia come pure veronese e rodigino per quello che riguarda la parte del Veneto. Nessun temporale sul resto dell’Italia, con anzi il sole che splende quasi ovunque: solo qualche nube innocua è presente specie sulle coste tirreniche meridionali. Attenzione però che la situazione meteo andrà leggermente peggiorando dal pomeriggio: sono attesi fenomemi anche di forte intensità a partire dai rilievi, sia alpini che appenninici, con questi che potranno sconfinare sulle zone limitrofe e in alcuni casi raggiungere anche il litorale, soprattutto quello tirrenico meridionale. […]