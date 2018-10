Meteo Live: piogge e temporali bagnano ancora il Sud Italia, con una goccia fredda che insiste tra Tunisia e Sicilia.



Meteo LIVE: la goccia fredda insiste con piogge e temporali specie al Sud Italia – 04 ottobre 2018 – La goccia di aria fredda in quota responsabile delle piogge e dei temporali di inizio settimana al Centro Nord e del forte maltempo al Sud Italia degli ultimi giorni continua ad insistere tra Sicilia e Tunisia, determianndo condizioni meteo all’insegna del tempo instabile. Questa mattina, così come sarà poi nelle prossime ore, sono le regioni meridionali quelle più interessate dalle piogge e dai temporali, con fenomeni sparsi sia sui settori Peninsulari sia sulla Sardegna. Su quest’ultima, in poco più di tre ore, sono caduti già quasi 50 mm di pioggia, con la parte sud orientale dell’isola che è quella più interessata, ad ora, dalle precipitazioni. Più asciutto invece al Centro Nord Italia ma attenzione che la situazione meteo è prevista in generale peggioramento: sulle regioni centrali la nuvolosità tenderà man mano ad aumentare con anche i primi fenomeni nella seconda parte della giornata ad iniziare da Lazio e Abruzzo, mentre sulle regioni settentrionali sarà domani che arriveranno piogge e temporali grazie alla risalita sul Tirreno di questa goccia fredda. […]