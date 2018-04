Meteo Live: una perturbazione foriera di maltempo anche intenso insiste sull’Italia con piogge, temporali e neve.

Meteo Live: maltempo in Italia con piogge e temporali ma anche neve sulle Alpi – 09 aprile 2018 – Maltempo nuovamente protagonista sull’Italia in questo inizio di settimana, con una perturbazione foriera di piogge e temporali così come neve specie per le Alpi che ha raggiunto la nostra Penisola. Già nella serata di ieri la situazione meteo ha iniziato a peggiorare, con le prime precipitazioni che hanno raggiunto la Sardegna. Questa mattina, come da previsione, piogge e temporali tengono nella loro morsa anche il resto dell’Italia, ad iniziare dai settori occidentali, dove già insiste il maltempo. I fenomeni più intensi si concentreranno soprattutto al Centro Nord ma anche le regioni meridionali non saranno risparmiate da precipitazioni sparse, pur rimanendo generalmente più asciutte. La neve è attesa ancora una volta specie sulle Alpi, con il limite delle nevicate però a quote medio alte. Aprile continuerà a rimanere molto dinamico sotto il profilo meteo: tutta la settimana sarà caratterizzata da tempo instabile e fresco. […]