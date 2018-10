Condizioni meteo instabili o perturbate oggi al Centro-Sud con piogge e temporali anche intensi, migliora al Nord.

METEO LIVE: maltempo verso il Sud Italia, tempo in miglioramento al Nord, 2 ottobre 2018 – Vortice depressionario in azione sul Tirreno centrale porta condizioni meteo instabili sulle regioni del Centro-Sud Italia. Nella mattinata di oggi, Martedì 2 ottobre, piogge e acquazzoni sparsi stanno interessando Emilia Romagna, Toscana, Sicilia Calabria e localmente Lazio e Campania. Nel corso della giornata la goccia fredda in quota si sposterà verso Sud e con essa il maltempo. Nel pomeriggio condizioni meteo perturbate al Sud ed in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria con temporali localmente anche intensi. Piogge sparse anche sul resto delle regioni Peninsulari e sul Centro Italia. Migliora invece sulle regioni del Nord con schiarite più ampie specie al Nord-Ovest. In serata piogge e temporali insistono al Sud Italia e sulle Isole Maggiori, più asciutto al Centro-Nord salvo residue piogge sull’Abruzzo […]