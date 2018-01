Condizioni meteo instabili sull’Italia centro-meridionale con piogge sparse e neve sui rilievi fino a 800-1000 metri di quota, più asciutto sulla pianura Padana.

METEO LIVE: oggi 17 gennaio piogge sparse sulle regioni centro-meridionali italiane, quota neve in calo sull’ Appennino -17 Gennaio 2018 – Il transito si una saccatura di bassa pressione con associate masse di aria più fredda in quota sta interessando ancora parte della nostra penisola, specialmente le regioni centrali e meridionali. In queste prime ore del giorno deboli piogge interessano la Toscana, l’ Umbria e il Lazio, nonché alcune regioni meridionali. Neve sui crinali di confine delle Alpi, fiocchi in Trentino Alto Adige fin verso i 200-400 metri. Sull’ Appennino invece la quota neve è molto più alta in queste ore ma in rapido calo durante le ore pomeridiane fin sotto i 1000 metri tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise per l’ ingresso delle correnti di maestrale più fredde. […]

