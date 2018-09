Piogge e temporali oggi su alcune regioni d’Italia, vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

METEO LIVE: oggi 18 settembre tempo instabile con temporali intensi, ecco dove – Il vasto anticiclone che domina sulla fascia mediterranea si indebolisce consentendo infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota che porteranno un aumento dell’instabilità nelle prossime ore in Italia con condizioni meteo a tratti perturbate. Mattinata di oggi, Martedì 18 settembre, che vede piogge e acquazzoni sparsi su Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. Nuvolosità alternata a schiarite altrove con condizioni meteo più stabili. Nel corso del pomeriggio però ci attendiamo temporali anche intensi sulle regioni del Centro ed in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Piogge e temporali sparsi anche su Alpi, Emilia Romagna, zone interne del Sud e sulle Isole Maggiori. Clima comunque caldo ove sarà presente un maggior soleggiamento con temperature che potrebbero comunque sfiorare o localmente superare i +30 gradi […]