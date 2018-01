METEO LIVE: oggi 2 gennaio maltempo al Centro-Sud con piogge e neve, più stabile al Nord

In serata ancora piogge al Sud e sulla Sicilia settentrionale con neve sull’Appennino meridionale fino a 1000-1200 metri. Nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Nella notte residue piogge su Puglia, Sicilia e Calabria. Neve in arrivo sulle Alpi di confine oltre i 900-1300 metri. Condizioni meteo più asciutte nei prossimi giorni e con clima più mite a causa dei venti dai quadranti meridionali […]