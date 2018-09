Meteo Live: giornata all’insegna del tempo instabile con piogge e temporali già al mattino al Nord Italia e sulla Toscana.

METEO Live: piogge sparse e qualche temporale al Nord Italia e sulla Toscana – 17 settembre 2018 – L’instabilità sarà il tratto distintivo del meteo in questa prima parte della settimana sull’Italia, almeno stando alle ultime uscite dei modelli, con piogge e temporali che già questa mattina stanno bagnando il Nord e la Toscana. Infatti nella giornata di oggi, lunedì 17 settembre, ci attendiamo piogge sparse sull’Italia come anche temporali localmente intensi, i quali sono attesi bagnare in particolare le regioni settentrionali come pure le zone interne del Centro Sud, dove i fenomeni assumeranno carattere pomeridiano. Oltre a condizioni meteo generalmente instabili, sotto il profilo termico non ci saranno grandi cambiamenti oggi e nei prossimi giorni, con un clima sempre caldo: le temperature rimarranno stabili su valori in linea o qualche grado sopra le medie del periodo. Non si esclude che localmente le colonnine di mercurio possano arrivare ancora a superare i +30°C. […]