Meteo Live: tempo instabile al Centro Sud con piogge sparse già al mattino, più asciutto al Nord Italia con sole prevalente.

METEO Live: piove al Centro Sud, più sole e stabilità invece al Nord Italia – 20 settembre 2018 – L’Italia sarà divisa in due quest’oggi sotto il profilo meteo, con da una parte il Centro Sud pronto a fare i conti con piogge e temporali localmente di forte intensità e dall’altra il Nord che invece sperimenterà condizioni di tempo più stabile e con sole prevalente. Già questa mattina, a causa della formazione di un minimo depressionario sul Tirreno, le piogge bagnano diverse regioni del Centro Sud: Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sono interessate da locali fenomeni, con anche Roma che in questo momento si sta svegliando sotto l’acqua. L’instabilità però sarà il tratto distintivo del meteo sull’Italia anche nel pomeriggio, quando acquazzoni e temporali andranno ad intensificarsi e si estenderanno a buona parte delle regioni centro meridionali. Allo stesso tempo al Nord il tempo rimarrà più asciutto e con il sole che splenderà soprattutto su coste e pianure: qualche nube in più sui rilievi ma generalmente senza fenomeni, fatta eccezione per isolati acquazzoni pomeridiani sulle Alpi ma in rapido esaurimento. […]