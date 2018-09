Live: nelle prossime ore condizioni meteo in peggioramento in Italia con qualche acquazzone e temporale ma anche aria più fresca.



METEO Live: qualche acquazzone e temporale in Italia nelle prossime ore – 24 settembre 2018 – L’Italia si trova sul bordo orientale di un vasto e robusto anticiclone presente sulle Isole Britanniche e sull’Europa occidentale in questo inizio di settimana, con dunque aria più fredda pronta a portare un deciso abbassamento delle temperature ma anche acquazzoni e temporali. Se le giornate più fresce dovrebbero essere quelle di domani, martedì 25, e dopo domani, mercoledì 26 settembre, già oggi acquazzoni e temporali arriveranno a bagnare l’Italia. In particolare ora qualche pioggia sta interessando l’estremo Nord Est ma con il passere delle ore è atteso un peggioramento meteo anche sul resto della nostra Penisola. I fenomeni più intensi sono attesi sul versante Adriatico, dalla Romagna fin sulla Puglia, dove le piogge arriveranno soprattutto dalla serata e dalla nottata. Non sarà risparmiato però neanche il Tirreno, con acquazzoni sparsi localmente a carattere di temporale specie a partire dal pomeriggio. Le temperature poi inizieranno la loro discesa: saranno in particolare il Nord Est e l’Adriatico le zone dove più si risentirà dell’arrivo di questa aria fredda, con valori che si porteranno anche 6/7°C sotto le medie del periodo. […]