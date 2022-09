METEO – LIVE temporali in ITALIA, allerta MALTEMPO con possibili allagamenti ecco DOVE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Domenica di tempo instabile in itali, grazie alla presenza di una saccatura sull’Europa centrale di una vasta saccatura che si protende verso la Spagna. Condizioni meteo quindi incerte sull’Italia, interessata al centro-sud dal passaggio di un fronte freddo, mentre al nord da un fronte caldo entrambi collegati ad una bassa pressione pari a 1010 hPa presente sull’alto Tirreno.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Nella giornata odierna avremo molte nubi al nord, con residue precipitazioni sulle zone pedemontane, sul Friuli e sulla Liguria. Qualche pioggia anche tra Marche, Umbria e zone interne della Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati. Più a sud, il sistema temporalesco autorigenerante continuerà ad imperversare tra basso Lazio Nelle ore serali il rinvigorimento delle correnti occidentali, porterà nuovi nubifragi tra Lazio, Abruzzo e Molise. Non si escludono accumuli su questi settori di oltre 100 mm. Continua a rimanere in vigore l’allerta meteo per queste zone anche nella giornata odierna. Intanto vediamo quanto previsto per domani.

Domani ancora forte maltempo, ecco dove

Meteo domani – Anche nella giornata di domani avremo molte piogge in Italia, specie sui settori del medio-basso Tirreno: i fenomeni più intensi si manifesteranno tra basso Lazio, Campania, Molise, nord della Puglia, Sicilia occidentale ed alta Calabria tirrenica nel corso della giornata di lunedì 26 settembre. Nubi sparse con rischio acquazzoni sul resto del centro-sud; più asciutto al nord con ampie schiarite, fatta eccezione per Liguria e Triveneto dove potranno ancora insistere residui acquazzoni. Infine vediamo di tracciare una possibile tendenza per la settimana in arrivo.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la prossima settimana

Meteo settimana – Nel corso della prossima settimana è atteso tempo pienamente autunnale in Italia: la vasta saccatura sull’Europa, insisterà anche nel corso della prossima settimana, pilotando correnti umide ed instabili verso l’Italia. Nella giornata di martedì avremo ancora rischio pioggia al Nordest e lungo i settori tirrenici. Mercoledì tregua dal maltempo su gran parte del Paese, salvo locali disturbi, poi tra giovedì e venerdì un nuovo impulso perturbato determinerà nuove piogge e temporali lungo il versante tirrenico e parte del Nordest.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.