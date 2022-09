METEO – ITALIA verso una fase di MALTEMPO con possibili NUBIFRAGI ed ALLAGAMENTI; ecco le aree a rischio

Inizia il maltempo su parte d’Italia, prime piogge abbondanti in Liguria

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un nuovo peggioramento si appresta a colpire l’Italia tra il weekend e l’avvio della prossima settimana, portando piogge intense e locali nubifragi. L’avanguardia della perturbazione oceanica ha già raggiunto le regioni settentrionali e la Toscana con i cieli che si presentano coperti. Prime piogge sulle regioni di Nordovest, con la Liguria al momento interessata da precipitazioni diffuse anche di forte intensità; in particolare gli accumuli pluviometrici, rilevati dalla rete regionale, hanno raggiunto gli 80-100 mm nel genovese e saranno destinati ad aumentante nelle prossime ore con l’arrivo di nuovi fenomeni.

Rischio nubifragi oggi tra Toscana e Liguria, dalla notte tocca anche al Lazio

La giornata di sabato vedrà il ritorno del rischio forti piogge e temporali su parte d’Italia. In particolare, secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcalo, le precipitazioni più intense oggi sono attese ancora sulla Liguria ed a seguire sulla Toscana. In particolare su quest’ultima regione nel corso del pomeriggio saranno in particolare le aree comprese tra grossetano, senese ed aretino con il rischio più elevato di forti piogge e nubifragi. I fenomeni intensi si stenderanno entro la sera anche al resto della Toscana, interessando occasionalmente anche l’Umbria occidentale. Consulta l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile per la giornata odierna. Nottetempo il maltempo si estenderà anche sul Lazio con rischio nubifragi. Più stabile al sud e Sicilia con ampie schiarite sui settori ionici.

Nubifragi domenica sul Lazio, piogge abbondanti anche su Abruzzo e Friuli

Nel corso della giornata di domenica il flusso perturbato scenderà di latitudine, interessando in particolare i settori centrali tirrenici. Le precipitazioni insisteranno in particolare nel Lazio, dove non si escludono nubifragi con quantitativi pluviometrici giornalieri localmente anche superiori ai 200 mm, specie tra Ciociaria e sub-appennino laziale. Il Centro Funzionale Regionale ha emanato per domani un’allerta arancione per moderata criticità idrogeologica sui bacini di Roma, Aniene, Costieri sud e per il Bacino del Liri. Piogge abbondanti attese anche sull’Abruzzo, specie settori sud-occidentali, e Friuli con cumulate giornaliere attese anche superiori ai 100 mm. Maltempo che si avvierà verso il sud ad inizio settimana, vediamo nella prossima pagina le aree a maggior rischio nubifragi.

CONTINUA A LEGGERE





Rischio nubifragi lunedì per la Campania

Il maltempo si stenderà anche al sud Italia con l’avvio della prossima settimana. L’abbassamento di latitudine del flusso umido perturbato determinerà infatti un sensibile peggioramento del tempo al sud nella giornata di lunedì 26 settembre. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Campania dove potranno verificarsi piogge, temporali e locali nubifragi per quantitativi pluviometrici giornalieri anche superiori ai 100 mm. Piogge abbondanti attese anche sulle coste tirreniche della Calabria, Cilento e Puglia settentrionale. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.