METEO – LUGLIO al via con CALDO rovente, attesi nuovi picchi di +40°C su queste regioni

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto europeo è caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre un vasto campo altopressorio è disteso dal nord Africa sin verso il nord della Russia. Una blanda lacuna barica a ridosso del Portogallo alimenta la risalita di masse d’aria roventi dal nord Africa verso l’Italia, determinando una nuova intensa ondata di caldo tra il weekend e l’avvio della prossima settimana.

Luglio al via con una nuova ondata di caldo

Dopo il caldo record avvenuto ad inizio settimana, un momentaneo cambio di circolazione ha riportato negli ultimi giorni le temperature su valori meno eccezionali sull’Italia. Tuttavia, luglio si prepara ad una nuova ondata di caldo intenso sul nostro Paese, con le temperature che localmente potranno nuovamente raggiungere la soglia dei +40°C. Masse d’aria roventi dal nord Africa verranno nuovamente sospinte verso il Mediterraneo centro-meridionale, con isoterme che in libera atmosfera raggiungeranno i +25°C alla quota di 850 hPa su parte del centro-sud ed Isole Maggiori. Caldo in aumento già nel corso del weekend, con picco atteso entro la giornata di martedì 5 luglio.

Attese punte di +40°C anche al nord

Il caldo inizierà a divenire intenso già a partire dal weekend sull’Italia. Nel corso della giornata odierna sull’entroterra della Sicilia si potranno toccare ed in alcuni casi superare i +40°C. Caldo anche sulle aree interne del centro-sud e Sardegna con punte di +38°C sull’Isola, Umbria, valle del Tevere, materano, cosentino e Salento; temperature massime fino a +35/+36°C sulla bassa Pianura Padana, Campania e Toscana. Domenica 3 luglio ulteriore aumento termico su tutta Italia, con le colonnine di mercurio attese fino a +38/+40°C tra Umbria e valle del Tevere nonché zone interne della Sicilia, attorno ai +36/+38°C sull’Emilia, pavese, alessandrino, Toscana, Basilicata, Puglia, cosentino e zone interne della Sardegna. Lunedì 4 luglio probabile picco del caldo al centro-nord, dove non si escludono punte di +40°C sull’Emilia, Umbria e zone interne del Lazio; massime diffusamente al di sopra dei +35°C al sud ed Isole con punte di +38/+39°C. Fine del caldo con temporali in arrivo dalla seconda metà della settimana? Vediamo i dettagli nella prossima pagina.

Cambio circolazione e stop al caldo da giovedì su tutta Italia?

Il caldo anomalo potrebbe essere “spazzato” via nel corso della prossima settimana dall’ingresso di correnti fresche atlantiche. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, un calo termico inizierà a registrarsi al centro-nord già nel corso della giornata di martedì, seppur con temperature ancora superiori alle medie del periodo, mentre si potranno raggiungere ancora i +40°C all’estremo sud. Giovedì è atteso l’ingresso di un cavo d’onda atlantico sul nord Italia, con meteo in peggioramento ed ulteriore calo delle temperature. Temporali e calo termico che entro sabato potrebbe estendersi al resto del Paese Peninsulare, con temperature che lungo i settori adriatici potrebbero addirittura portarsi al di sotto delle medie del periodo, subendo un crollo in montagna anche di 15°C. Rimanete aggiornati!

